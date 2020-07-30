Galatasaray'a Kaan Ayhan transferinde Rus rakip

Galatasaray'ın transfer gündemindeki milli oyuncu Kaan Ayhan'a, Rus devi Zenit'in de talip olduğu kaydedildi.
İtalyan basınında, Fortuna Düsseldorf'tan kesinlikle ayrılacağı kaydedilen Kaan'ın taliplerinin günden güne arttığı belirtildi ve Zenit'in de son olarak devreye girdiği ifade edildi.
31 Temmuz'a kadar 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan'ın gelen teklifleri değerlendirerek son kararı vereceği vurgulandı.
İtalya'dan Atalanta'nın da temasa geçtiği belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Sporx)
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