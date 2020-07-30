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Galatasaray'a Kaan Ayhan transferinde Rus rakip

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2020 21:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Kaan Ayhan'ın peşine düşen son takım Zenit oldu.

Galatasaray'a Kaan Ayhan transferinde Rus rakip

Galatasaray'ın transfer gündemindeki milli oyuncu Kaan Ayhan'a, Rus devi Zenit'in de talip olduğu kaydedildi.

İtalyan basınında, Fortuna Düsseldorf'tan kesinlikle ayrılacağı kaydedilen Kaan'ın taliplerinin günden güne arttığı belirtildi ve Zenit'in de son olarak devreye girdiği ifade edildi.

2 MİLYON EUROLUK OPSİYON

31 Temmuz'a kadar 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan'ın gelen teklifleri değerlendirerek son kararı vereceği vurgulandı.

İtalya'dan Atalanta'nın da temasa geçtiği belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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