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Galatasaray'a karşı yıldızlaştı, Süper Lig devi harekete geçti! Borini için imza planı...

26.04.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Fabio Borini damgasını vurmuştu. İtalyan yıldız, attığı 2 gol ve ortaya koyduğu oyunla izleyenleri mest etmişti. Devre arasında da adı birçok takımla anılan başarılı isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a karşı yıldızlaştı, Süper Lig devi harekete geçti! Borini için imza planı...

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı. İlk yarıda 3-1 öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü 2 gole engel olamayan konuk ekip, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve sarı - kırmızılılara şampiyonluk yarışında çelme takmıştı.

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Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isim olmuştu. Attığı 2 gol ve ortaya koyduğu oyunla izleyenlerin beğenisini toplayan İtalyan yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

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Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan başarılı futbolcu için siyah - beyazlılar yeniden devreye girdi.

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan hücum oyuncusunun menajeriyle masaya oturacak olan Beşiktaş, imzayı attırması halinde herhangi bir bedel ödemeyecek.

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Tecrübeli futbolcuyu 1 milyon euro imza parasıyla ikna etmeyi planlayan Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

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Bu sezon Karagümrük formasıyla 28 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

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