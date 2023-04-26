Galatasaray'a karşı yıldızlaştı, Süper Lig devi harekete geçti! Borini için imza planı...

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı. İlk yarıda 3-1 öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü 2 gole engel olamayan konuk ekip, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve sarı - kırmızılılara şampiyonluk yarışında çelme takmıştı.

Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isim olmuştu. Attığı 2 gol ve ortaya koyduğu oyunla izleyenlerin beğenisini toplayan İtalyan yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan başarılı futbolcu için siyah - beyazlılar yeniden devreye girdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan hücum oyuncusunun menajeriyle masaya oturacak olan Beşiktaş, imzayı attırması halinde herhangi bir bedel ödemeyecek.

Tecrübeli futbolcuyu 1 milyon euro imza parasıyla ikna etmeyi planlayan Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 28 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

