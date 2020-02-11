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Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti.

Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi

AYRINTILAR BİRAZDAN

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Galatasaray kayyum

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Başka nasıl uğraşacağınızı şaşırdınız. kayyum, yönetim, futbolcu heryerden vurmaya çalışın. biz bu senede ŞAMPİYONUZ ! fetöcü dediniz ya hani, soruyorum. fetö bittikten sonra neden fenerbahçe kupa alamadı ?
KOMPLE KAPATIN FETÖSARAYI FUTBOL TEMŞZLENSİN
calin cirpin sonra kayyum atayin bi o eksikti
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