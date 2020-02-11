Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi

Dünyanın en genç teknik direktörü oldu
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
İşte Fatih Terim'in şampiyonluk favorisi
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş çağrı
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Liverpool'un yıldızına dev teklif! 90 milyon euro...
Avrupa'nın devleri genç stoperin peşinde!
Ali Koç'tan flaş karar!
G.Saray'dan Saracchi açıklaması
Sporting evinde kazandı
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Okuyucu Yorumları 9 yorum