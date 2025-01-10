Galatasaray'a kötü haber Fransa'dan geldi! Transfer tam bitti derken Paris Saint-Germain araya girdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ederken kötü haber PSG'den geldi.

NAPOLI TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katabilmek için pazarlıklarda sona gelen Galatasaray'a kötü haber geldi.

TAKASTA KULLANACAKLAR

Milan Skriniar'ı elden çıkartmakta kararlı olan PSG yönetimi, Napoli'den Kvicha Kvaratskhelia'yı transfer edebilmek için Skriniar'ı takasta kullanmaya karar verdi. Napoli'nin bu teklife soğuk bakmadığı ve verilecek bonservisin miktarına göre transferi onaylayacağı aktarılırken, Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.