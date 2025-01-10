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Galatasaray'a kötü haber Fransa'dan geldi! Transfer tam bitti derken Paris Saint-Germain araya girdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 07:29
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Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ederken kötü haber Fransa'dan geldi. Savunma bölgesine takviye yapabilmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılıların yoluna PSG taş koymak üzere. İşte detaylar...

Galatasaray'a kötü haber Fransa'dan geldi! Transfer tam bitti derken Paris Saint-Germain araya girdi
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ederken kötü haber PSG'den geldi.

NAPOLI TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

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Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katabilmek için pazarlıklarda sona gelen Galatasaray'a kötü haber geldi.

TAKASTA KULLANACAKLAR

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Milan Skriniar'ı elden çıkartmakta kararlı olan PSG yönetimi, Napoli'den Kvicha Kvaratskhelia'yı transfer edebilmek için Skriniar'ı takasta kullanmaya karar verdi. Napoli'nin bu teklife soğuk bakmadığı ve verilecek bonservisin miktarına göre transferi onaylayacağı aktarılırken, Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.

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