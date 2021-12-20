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Galatasaray'a kötü haber! Mbaye Diagne için büyük tehlike

20.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilen Diagne 3-4 ay takımdan uzak kalacak. Ameliyat edilirse sezonu kapatma riski var.

Galatasaray'a kötü haber! Mbaye Diagne için büyük tehlike

Galatasaray'a, Muslera'dan sonra Mbaye Diagne'den de kötü haber geldi. Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildi.

Diagne'nin şu an operasyon geçirmesine gerek duyulmadığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

PLANLAR BOZULDU

30 yaşındaki futbolcunun tedavisinin operasyon geçirmeden tamamlanması durumunda 3-4 ayda sahalara döneceği ancak ameliyat halinde sezonu kapatma riskinin olduğu öğrenildi.

Ara transferde İtalya ve İngiltere'den bazı kulüplerin de radarında olan Diagne'yi bonservisle gönderip santrfor takviyesi planlayan G.Saray'ın bu düşüncesi de suya düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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