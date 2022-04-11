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Galatasaray'a küfreden Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

11.04.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için ceza tehlikesi ortaya çıktı. Maç sonunda tribünlerle yapılan küfürlü tezahüratı başlatan iki oyuncunun eylemi maçın temsilcileri Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil tarafından not alındı.

Galatasaray'a küfreden Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-lacivertli ekibe pahalıya patlayabilir... İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş için ceza tehlikesi belirdi. Derbide performanslarıyla Kadıköy tribünlerinin büyük takdirini toplayan ikili, maç sonrası saha içindeki şovun da önemli isimleriydi. Karşılaşmayı kulübede tamamlayan iki isim bitiş düdüğüyle birlikte saha içi sevinçlerine katılırken, tribünlerle yapılan tezahüratların da baş aktörleriydi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT BAŞLATTILAR!

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İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş futbolcu grubu ile tribünlerin yaptığı karşılıklı tezahüratlarda ön planda yer alırken, coşkunun dozu arttıkça tribünlerin temposuna uyan ikili, küfürlü tezahüratları da başlatınca temsilciler Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil'in radarına takıldı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİLER

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İkilinin, 'İşte böyle, her sene böyle, Cim Bom'a böyle k....lar amman' tezahüratına eşlik ettiği anları, temsilciler Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil tarafından not edildiği öğrenildi. Temsilciler Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil maç sonunda yaşananları raporuna bu şekilde yazdığı takdirde iki futbolcunun TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesi tehlikesi belirdi.

ARDA TURAN GÖRÜNTÜLER SONRASINDA CEZA ALMIŞTI

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Hatırlanacağı üzere Arda Turan geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın kazandığı maç sonrası soyunma odasındaki sevinci esnasında 'Fatih Terim s... adamı' şeklinde küfürlü tezahürat yapmış, eş zamanlı olarak Instagram'da canlı yayın yapan Etebo farkında olmadan bu durumdan herkesi haberdar etmişti. Arda Turan Instagram'a yansıyan bu görüntülerin ardından hazırlanan ek raporla 2 maç ceza almıştı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
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