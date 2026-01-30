SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Okan Buruk'tan karar

Manchester City karşısında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkan Leroy Sane için Galatasaray’da karar netleşti. Ayağındaki burkulma nedeniyle yıldız futbolcu Kayserispor maçında dinlendirilecek. Teknik heyet, Sane’yi riske etmeyerek sonraki kritik karşılaşmalara hazırlamayı planlıyor.

Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Okan Buruk'tan karar
Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Manchester City'e 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında Leroy Sane ayağını burkmuştu. Karşılaşmada yerini Kaan Ayhan'a bırakan futbolcu için Kayserispor maçı kararı verildi.

OKAN BURUK'TAN KARAR

Galatasaray a Leroy Sane den haber var! Okan Buruk tan karar 1

Galatasaray'da Leroy Sane, Manchester City maçında sakatlanarak yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce, Sane'nin ayağının burkulduğunu belirtirken, yıldız futbolcunun Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

O MAÇTA YOK

Galatasaray a Leroy Sane den haber var! Okan Buruk tan karar 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'ın 1 Şubat Pazar günü Kayserispor'a karşı oynayacağı Süper Lig maçında Sane forma giymeyecek. Teknik ekibinin, Alman futbolcuyu riske etmeyeceği belirtildi.

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıktı ve 6 gol-7 asistlik skor katkısı verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor’dan Cenk Şen ve Bekir Böke haberlerine yalanlamaSamsunspor’dan Cenk Şen ve Bekir Böke haberlerine yalanlama
Ümit Karan'dan hiç beklenmedik hamle! İtirafçı oluyor: Bildiklerimi anlatacağım!Ümit Karan'dan hiç beklenmedik hamle! İtirafçı oluyor: Bildiklerimi anlatacağım!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Sakatlık son dakika galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.