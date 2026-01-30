Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Okan Buruk'tan karar

Galatasaray'ın Manchester City'e 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında Leroy Sane ayağını burkmuştu. Karşılaşmada yerini Kaan Ayhan'a bırakan futbolcu için Kayserispor maçı kararı verildi.

OKAN BURUK'TAN KARAR

Galatasaray'da Leroy Sane, Manchester City maçında sakatlanarak yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce, Sane'nin ayağının burkulduğunu belirtirken, yıldız futbolcunun Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

O MAÇTA YOK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'ın 1 Şubat Pazar günü Kayserispor'a karşı oynayacağı Süper Lig maçında Sane forma giymeyecek. Teknik ekibinin, Alman futbolcuyu riske etmeyeceği belirtildi.

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıktı ve 6 gol-7 asistlik skor katkısı verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.