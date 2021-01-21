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Galatasaray'a Maicon davasında mutlu son

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2021 12:26 | Son Güncelleme

Galatasaray, sezon başında Al Nassr'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı Maicon transferinde mutlu sona ulaştı. FIFA, Suudi Arabistan kulübünün ücretin kalan bölümü olan 1,4 milyon Euro'yu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmetti.

Galatasaray'a Maicon davasında mutlu son

Brezilyalı stoper Maicon'u sezon başında Al Nassr'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı. Brezilyalı stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1,1 milyon Euro ana para, artı 300 bin Euro ceza ile toplam 1,4 milyon Euro'yu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca transferden doğan 330 bin Euro menajerlik ücretinin de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.

Galatasaray, o dönem yaklaşık 4 milyon Euro'ya sattığı Maicon'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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