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Galatasaray'a Manchester United maçı öncesi müjde! Yıldız isim forma giyemeyecek

24.11.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United'a yıldız ismi Marcus Rashford'dan kötü haber geldi. A Grubu'nun 4. haftasında Kopenhag ile kozlarını paylaşan İngiliz ekibinde karşılaşmanın 42. dakikasında kırmızı kart gören Rashford, 1 maç ceza aldı. Yıldız futbolcu, İstanbul'da oynanacak olan müsabakada Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, kart cezası nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray karşısında görev alamayacak.

CEZASI BELLİ OLDU

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Manchester United'ın deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a 4-3 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçının 42. dakikasında rakibine yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören Rashford'ın cezası belli oldu.

GALATASARAY'A KARŞI YOK

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UEFA'nın bir maç men cezası verdiği İngiliz oyuncu, Manchester United'ın Galatasaray'a 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta konuk olacağı 5. hafta mücadelesinde, forma giyemeyecek.

Grupta, 12 puanla son 16 turuna lider çıkmayı garantileyen Bayern Münih'i, 4'er puanlı takımlardan averaj farkıyla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise 4. sıradan takip ediyor.

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