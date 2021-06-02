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Galatasaray'a Marcao için 25 milyon Euro'luk teklif

02.06.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde mukavelesi uzatılan Brezilyalı stoper için Shakhtar devreye girildi. Teklif için belirlenen rakam ise 25 milyon Euro.

Galatasaray'a Marcao için 25 milyon Euro'luk teklif

Stoper arayan Shakhtar Donetsk, Sassuolo'nun yıldızı Marlon'a talip oldu. Ancak İtalyan ekibi 35 milyon Euro bonservis isteyince geri adım attı.

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Daha sonra listenin ikinci sırasında yer alan Marcao için devreye giriydi. Shakhtar, Brezilyalı yıldız için 25 milyon Euro'luk teklif hazırlıyor. Ancak bunun için onlar da Galatasaray'daki seçimin tamamlanmasını bekliyor.

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19 Haziran'daki seçimin ardından Shakhtar, resmi teklifte bulunacak. Geçtiğimiz günlerde yıldız stoperin mukavelesi 2024'e kadar uzatılmıştı. Bu hamle, transferde sarı-kırmızılı takımın elini de güçlendirmiş oldu.

(AKŞAM)

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