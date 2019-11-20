SPOR

Galatasaray'a Mario Lemina'dan iyi haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Gabonlu Mario Lemina, takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMİNA TAKIMLA ÇALIŞTI

Gabon'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve dün tedavi gören Mario Lemina'dan iyi haber geldi. Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Fernando Muslera ve Ryan Babel günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı da, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı. Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. (DHA)


Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Mehmet Özdilek: “Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak”Mehmet Özdilek: “Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak”
Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladıBeşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray lemina

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nzonzi'den ilginç röportaj

Nzonzi'den ilginç röportaj

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nasıl futbolcular transfer etmişler daha ilk yarı bitmeden dökülüyorlar
takımla çalışmaya başladıysa hala sakat demektir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak: Florya’yı rüya bir tesis yapacağız

Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray tesis müjdesi

Felipe Melo, Florya'da Fatih Terim'le görüştü

Flaş! Melo, Fatih Terim ile görüştü

Galatasaray’dan Tuzlaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

G.Saray'dan yaşanan olaylar ile ilgili açıklama

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Muslera'dan kavga yorumu

Sofiane Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Feghouli’den 1 gol, 1 asist

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.