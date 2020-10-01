SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin TL!

Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin TL!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 20:28 | Son Güncelleme

PFDK, Galatasaray'a seyircisiz derbide atılan meşale nedeniyle ceza verdi.

Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin TL!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için sarı - kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Terim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklamaTerim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklama
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi duyurdu
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi duyurdu
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu
Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu
Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin TL!
Galatasaray'a meşale cezası
Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
Galatasaray Rangers hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Fatih Terim, Glasgow maçı öncesi iddialı konuştu!
Terim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklama
Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama
''Steven Gerrard'ı yeniden görmek güzel olacak''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.