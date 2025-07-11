Galatasaray'a Morata'dan müjdeli haber! Eğer ayrılırsa kasa dolacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem maddesi Victor Osimhen olurken Sarı-Kırmızılılar'da bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

MORATA ANLAŞMAYA VARDI

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon beklenen verimin alınamadığı Alvaro Morata... Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İspanyol forvet, İtalyan ekibi Coma ile anlaşmaya vardı.

AYRILIRSA KASA DOLACAK

Milan'dan 1.5 yıllığına kiralanan Morata, Como'ya imza atması durumunda Galatasaray'a tazminat ödenecek. Sarı-kırmızılılara transferin gerçekleşmesi durumunda 6 milyon euro tazminat ödeneceği belirtildi.