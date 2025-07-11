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Galatasaray'a Morata'dan müjdeli haber! Eğer ayrılırsa kasa dolacak

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan isimlerin başında gelen Alvaro Morata için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün Galatasaray'a veda etmesi halinde Sarı-Kırmızılılar tazminat kazanacak. İşte detaylar...

Galatasaray'a Morata'dan müjdeli haber! Eğer ayrılırsa kasa dolacak
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem maddesi Victor Osimhen olurken Sarı-Kırmızılılar'da bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

MORATA ANLAŞMAYA VARDI

Galatasaray a Morata dan müjdeli haber! Eğer ayrılırsa kasa dolacak 1

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon beklenen verimin alınamadığı Alvaro Morata... Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İspanyol forvet, İtalyan ekibi Coma ile anlaşmaya vardı.

AYRILIRSA KASA DOLACAK

Galatasaray a Morata dan müjdeli haber! Eğer ayrılırsa kasa dolacak 2

Milan'dan 1.5 yıllığına kiralanan Morata, Como'ya imza atması durumunda Galatasaray'a tazminat ödenecek. Sarı-kırmızılılara transferin gerçekleşmesi durumunda 6 milyon euro tazminat ödeneceği belirtildi.

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