Galatasaray'a müjdeli haber! Alex Telles Porto'dan ayrılıyor

Galatasaray , Alex Telles'ın son durumunu yakından takip ediyor. Portekiz medyasında çıkan haberlerde yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun Porto'dan kesin olarak ayrılma kararı aldığı ifade edildi. Adı Chelsea ile anılan Telles'in transferinin gerçekleşmesi sarı-kırmızılıların işine yarayacak.
Ajansspor'un derlediği habere göre, transferde adı son günlerde adı İngiliz ekibi Chelsea ile anılan Telles, Porto ile yol ayrımına geldi. Portekiz'de Mais Bastidores adlı bir programda 27 yaşındaki futbolcunun Porto kariyerinin kesin olarak bittiği dile getirildi. Telles'in Chelsea'ye maliyetinin 75 milyon Pound gibi bir rakama denk geldiği de belirtiliyor. Portekizlilerin de iddia ettiği gibi Telles'in Porto'dan ayrılığı ve olası transferi Galatasaray'a da transferde bütçe oluşturmuş olacak.
Galatasaray'dan önce kiralık olarak Inter'e verilen, ardından ise Portekiz ekibi Porto'ya 6.5 milyon Euro karşılığında satılan Alex Telles'in kontratına bir sonraki satıştan sarı-kırmızılıların yüzde 10 alacağı maddesi eklenmişti. Yıldız oyuncunun Chelsea'ye transfer olması halinde Galatasaray'ın kasasına 7.5 milyon pound girecek.
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