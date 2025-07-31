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Galatasaray'a Osimhen'den dev gelir! Kasa dolup taşacak, kendi maaşını çıkaracak

Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle sadece sahada değil, ticari anlamda da dev bir adım atarken yönetim hesaplarını da bu yönde yapıyor. Oldukça yüksek bir ücret karşılığında kadroya katılan Osimhen'in formalarından yönetim 900 milyon TL’lik bir gelir bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray'a Osimhen'den dev gelir! Kasa dolup taşacak, kendi maaşını çıkaracak
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük bir başarıya imza attı. Bu transfer, yalnızca saha içi performansıyla değil, ekonomik getirileriyle de dikkat çekiyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızdan saha dışı gelirlerle rekor kırmayı hedefliyor.

YÖNETİMDEN STRATEJİK HAMLELER

Galatasaray a Osimhen den dev gelir! Kasa dolup taşacak, kendi maaşını çıkaracak 1

Galatasaray yönetimi, Osimhen transferinin finansal getirilerini maksimize etmek için yaklaşık bir aydır yoğun bir çalışma sürdürüyor. Kulübün hedefi, GS Store üzerinden 20 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) gelir elde etmek.

100 BİN FORMA, 9 BİN TL'YE SATIŞTA

Galatasaray a Osimhen den dev gelir! Kasa dolup taşacak, kendi maaşını çıkaracak 2

Osimhen için özel olarak üretilen 100 bin adet forma, standart fiyatın iki katı olan 9 bin TL’den satışa sunulacak. Taraftarların yıldız oyuncuya olan yoğun ilgisi, forma satışlarında kısa sürede rekor kırılacağı beklentisini güçlendiriyor.

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