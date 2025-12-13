Galatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladı

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen icardi" style="color:#ff0000">Mauro Icardi, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de gösterdiği performansla kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti.

59. GOL GELDİ, EFSANEYİ YAKALADI!

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtına gibi esen Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 59'a yükseltti. Bu golle birlikte Icardi, Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Gheorghe Hagi'nin lig tarihindeki gol sayısına ulaşmış oldu.

ZİRVEDE ARTIK İKİ KİŞİ VAR

Yıllardır Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Hagi, artık bu zirveyi Icardi ile paylaşıyor. Arjantinli golcü, bir gol daha atması durumunda Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin ligde en çok gol atan tek yabancı futbolcusu olacak ve rekorun tek sahibi haline gelecek.

Icardi'nin bu başarısı, sarı-kırmızılı camiada "Efsanelerin buluşması" olarak yorumlandı.