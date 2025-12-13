SPOR

Galatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladı

Sarı-kırmızılıların Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye devam ediyor! Gol makinesi, ligde attığı gollerle efsane Gheorghe Hagi'nin yıllardır kırılamayan rekoruna ortak oldu. "Karpatların Maradonası" ile aynı sayıya ulaşan Icardi, Galatasaray tarihinin ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını paylaşıyor. İşte o tarihi rakam...

Galatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladı
Emre Şen
Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen icardi" style="color:#ff0000">Mauro Icardi, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de gösterdiği performansla kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti.

59. GOL GELDİ, EFSANEYİ YAKALADI!

Galatasaray da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi yi yakaladı 1

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de fırtına gibi esen Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 59'a yükseltti. Bu golle birlikte Icardi, Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Gheorghe Hagi'nin lig tarihindeki gol sayısına ulaşmış oldu.

ZİRVEDE ARTIK İKİ KİŞİ VAR

Galatasaray da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi yi yakaladı 2

Yıllardır Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Hagi, artık bu zirveyi Icardi ile paylaşıyor. Arjantinli golcü, bir gol daha atması durumunda Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin ligde en çok gol atan tek yabancı futbolcusu olacak ve rekorun tek sahibi haline gelecek.

Icardi'nin bu başarısı, sarı-kırmızılı camiada "Efsanelerin buluşması" olarak yorumlandı.

