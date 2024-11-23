Galatasaray'a Osimhen transferinde kötü haberi duyurdu! "Bence gidip Osimhen'i alacaklar"

Galatasaray'da Osimhen transferi gündemi meşgul ediyor. Napoli'den sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı forvetin, Icardi'nin sakatlığı sonrası daha da önemli hale gelmesi Okan Buruk'u endişelendiriyor.

"DEVRE ARASINDA ÇIKMA MADDESİ VAR"

Devre arasında takımdan hukuki olarak ayrılabileceğini söyleyen Okan Buruk, "Napoli ile sezon sonuna kadar anlaştık ama Osimhen'in sözleşmesinde devre arasında teklif gelirse ayrılabilme maddesi var. Osimhen kesinlikle Galatasaray'da kalmak istiyor ve sezon sonuna kadar bizimle kalacak." açıklamasını yapmıştı.

İTALYAN KULÜBÜ DEVREDE!

Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Victor Osimhen için tedirgin eden ifadeler kullandı. Adani, "Juventus forvet değiştirmeye karar verirse bence gidip Osimhen'i alacaklar" açıklamasını yaptı.