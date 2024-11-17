Galatasaray'a Osimhen transferinde müjde! Nijeryalı oyuncu kendisi açıkladı

Galatasaray taraftarının kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Osimhen'den haber var. Yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Osimhen, sarı-kırmızılılara sinyali verdi.

YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Neredeyse verdiği her röportajda Galatasaray'da olduğu için mutluluğunu ifade eden Osimhen, bu sözlerinin ardından sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

NAKİT + TAKSİT

Napoli'ye 25 milyon Euro nakit, kalan 50 milyon Euro'yu da 3 yıl içinde taksitle ödemeyi teklif etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Napoli ile anlaşırsa Osimhen'i renklerine bağlayacak.