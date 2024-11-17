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Galatasaray'a Osimhen transferinde müjde! Nijeryalı oyuncu kendisi açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 08:57
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Galatasaray'da tek gündem Osimhen'in bonservisinin alınması. Napoli'den sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı oyuncunun bonservisinin alınabilmesi için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen cephesinden gelen haberle umutlandı.

Galatasaray'a Osimhen transferinde müjde! Nijeryalı oyuncu kendisi açıkladı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Osimhen'den haber var. Yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Osimhen, sarı-kırmızılılara sinyali verdi.

YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

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Neredeyse verdiği her röportajda Galatasaray'da olduğu için mutluluğunu ifade eden Osimhen, bu sözlerinin ardından sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

NAKİT + TAKSİT

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Napoli'ye 25 milyon Euro nakit, kalan 50 milyon Euro'yu da 3 yıl içinde taksitle ödemeyi teklif etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Napoli ile anlaşırsa Osimhen'i renklerine bağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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