Galatasaray'a Pato transferinde Fenerbahçe engeli

Hiçbir Galatasaraylı yönetici Fenerbahçe ismini açık açık vermedi. Ama ezeli rakiplerinin sırasıyla; Alan, Pato, Tetteh, Santini, Caicedo ve son olarak da Guidetti için kendilerinin önüne çıktığını ima etti. Adını vermek istemeyen bir Galatasaraylı yönetici ise, ''Galatasaraylılar bize kızıyor. Ama nelerle uğraştığımızı bir bilseler. Bazı rakiplerimiz, biz olmayacaksak onlar da şampiyon olmasın diyerek, yapmadıklarını bırakmıyorlar'' dedi.

Aynı Galatasaraylı yönetici ise kendisini arayanlara, ''Pato transferini bir araştırın... Adam bize önerildi. Menajeri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’e de önerdiğini söyledi. Dürüstçe. Birkaç gün sonra 'kimse istemiyor. Size getireyim mi?' dedi. Bunun üzerine Abdürrahim Bey, Dubai’de hem onunla, hem de kulübüyle görüştü. Ne oldu biliyor musunuz? Brezilyalı menajeri ‘bir Türk takımı daha istiyor. Hem de sizin verdiğinizin neredeyse iki katını önerdi. Onları bekleyeceğiz' dedi. Biz de vazgeçtik'' itirafında bulundu. Bu arada Göztepe - Galatasaray maçında GS TV'de Pato gafı dikkat çekti. Spikerler, Göztepe kalecisi Beto’ya Pato dediler. (FOTOSPOR)