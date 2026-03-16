Galatasaray'a piyango vurdu! Çıkış maddesini ödeyecekler: Ne kadarsa gidin alın

Galatasaray’ın sezon başında 30 milyon euro karşılığında Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sakatlığını atlattıktan sonra form grafiğini yükselten Fildişi Sahilli savunmacı, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeye başladı.

NAPOLI TALİP

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi Napoli, Wilfried Singo’nun durumunu yakından izliyor. IL Mattino’da yayımlanan haberde, Napoli’nin oyuncunun gelişimini takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

ÇIKIŞ MADDESİNİ ÖDEYECEKLER

Haberde, Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kontratındaki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesine de vurgu yapıldı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli’nin, bu bedeli karşılayabilecek kulüpler arasında olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sarı kırmızılı ekipte yıllık 4.8 milyon euro kazanan Wilfried Singo, bu sezon tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1063 dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Performansını giderek artıran Singo’nun Avrupa’da transfer gündemine girmesi ise dikkat çekti.