Galatasaray'a PSG'den sol bek: Kurzawa!

Kadrosunda çok fazla oyuncu bulunan ve bu oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmak isteyen Paris Saint-Germain'de sol bek Laywin Kurzawa'ya Galatasaray talip oldu.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray ile PSG arasında Laywin Kurzawa pazarlıkları başladı. İki kulüp arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden transferin çok yakın olduğu ancak henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.

Galatasaray'ın bu transferde çok aceleci olduğu ve birkaç gün içinde imzaları atmak istediği de vurgulandı.

15 TEMMUZ İLK, 20 TEMMUZ SON BİLDİRİM

Galatasaray, PSV Eindhoven ile 21 Temmuz Çarşamba 22.00'de karşılaşacak. 15 Temmuz gecesine kadar UEFA'ya kadro bildirimi yapacak olan Galatasaray, maçtan 24 saat öncesinde ise bu kadroya 2 yeni transferini ekleyebilecek.



