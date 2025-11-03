Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık şoku! Okan Buruk'un yıldızı Ajax maçında yok

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Özellikle Avrupa'da Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında gelen Yunus Akgün'ün Ajax karşılaşmasında oynamasının çok zor olduğu ifade edildi. | Galatasaray haberleri ...

AJAX MAÇINDA ZOR!

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde yıldız futbolcunun Ajax maçında oynamasının zor olduğu değerlendirildi. Riske etmek istemeyen Okan Buruk'un da Yunus'u Hollanda'ya bile götürmeyeceği ifade edildi.

BARIŞ ALPER VE SANE FORMA GİYECEK

Yunus Akgün'ün yokluğunda Ajax deplasmanında kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ikilisine şans verecek Okan Buruk çalışmalarını bu şekilde sürdürüyor.