SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık şoku! Okan Buruk'un yıldızı Ajax maçında yok

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Yunus Akgün için Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber geldi. Avrupa'da çok kritik Ajax deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün oynamasının zor olduğu öğrenildi. | Galatasaray haberleri ...

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık şoku! Okan Buruk'un yıldızı Ajax maçında yok
Emre Şen
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Özellikle Avrupa'da Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında gelen Yunus Akgün'ün Ajax karşılaşmasında oynamasının çok zor olduğu ifade edildi. | Galatasaray haberleri ...

AJAX MAÇINDA ZOR!

Galatasaray a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık şoku! Okan Buruk un yıldızı Ajax maçında yok 1

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde yıldız futbolcunun Ajax maçında oynamasının zor olduğu değerlendirildi. Riske etmek istemeyen Okan Buruk'un da Yunus'u Hollanda'ya bile götürmeyeceği ifade edildi.

BARIŞ ALPER VE SANE FORMA GİYECEK

Galatasaray a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık şoku! Okan Buruk un yıldızı Ajax maçında yok 2

Yunus Akgün'ün yokluğunda Ajax deplasmanında kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ikilisine şans verecek Okan Buruk çalışmalarını bu şekilde sürdürüyor.

Mynet Anket Galatasaray'ın Ajax Maçı Öncesi Sakatlık Durumu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Takımın performansı düşer
Okan Buruk bu durumu iyi yönetir
Sakatlık durumu takımı olumsuz etkilemez
Bu anket 11 saat 57 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taraftar merakla bekliyordu! İşte Lookman'ın Galatasaray'dan talebiTaraftar merakla bekliyordu! İşte Lookman'ın Galatasaray'dan talebi
G.Saray'da Icardi krizi! Dursun Özbek küplere bindi, menajerine apar topar mesaj gönderdi!G.Saray'da Icardi krizi! Dursun Özbek küplere bindi, menajerine apar topar mesaj gönderdi!
Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün haberler ajax galatasaray şampiyonlar ligi Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.