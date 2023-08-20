Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Daha gruplara kalmadan iyi haberler peş peşe geliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşmişti.

ŞU ANA KADAR 900 BİN EURO

Galatasaray şimdiye kadar 2. ön eleme turunu geçtiği için 400 bin Euro, 3. Ön eleme turunu geçtiği için ise 500 bin Euro kazandı.

5 MİLYON EURO GARANTİ

Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalarak UEFA'dan 5M€ almayı garantilerken Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa toplamda 34M€ gelir elde edecek.

EKSTRA PARA GELECEK

10 yıllık puan sıralamasında Galatasaray'ın üstünde yer alan Dinamo Zagreb'in elenmesi sonrası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması durumunda ekstra 1 milyon Euro daha alacak.

