Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Daha gruplara kalmadan iyi haberler peş peşe geliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşmişti.
Galatasaray şimdiye kadar 2. ön eleme turunu geçtiği için 400 bin Euro, 3. Ön eleme turunu geçtiği için ise 500 bin Euro kazandı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalarak UEFA'dan 5M€ almayı garantilerken Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa toplamda 34M€ gelir elde edecek.
10 yıllık puan sıralamasında Galatasaray'ın üstünde yer alan Dinamo Zagreb'in elenmesi sonrası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması durumunda ekstra 1 milyon Euro daha alacak.