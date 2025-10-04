Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup olmuşlardı! Liverpool hocasından Barış Alper Yılmaz'a gönderme

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybettikleri mücadelede hakem kararlarını eleştiren Slot, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı penaltıya tepki gösterdi.

"SANKİ HAYATININ EN SERT DARBESİYMİŞ GİBİ"

Slot, pozisyona ilişkin, "Bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalıyor, omzundan iki-üç kez çekiliyor ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız da genelde böyle davranıyor. Ancak hemen ardından diğer ceza sahasında bir oyuncu ufak bir temasla yere yığılıyor ve hakem penaltı veriyor. Bu, sanki hayatının en sert darbesiymiş gibi…" ifadelerini kullandı.

"O HAKEMLER PALACE MAÇINI KAYBETMEZDİK"

Slot, Galatasaray maçındaki hakemin performansını Premier Lig'de oynadıkları Crystal Palace maçındaki hakemle kıyasladı:

"Galatasaray maçındaki hakem Palace maçını yönetseydi o karşılaşmayı kaybetmezdik. Çünkü Galatasaray maçının hakemi uzatma dakikalarının tam bitişinde düdüğü çaldı!"

"ŞİKAYET DEĞİL, DERS ÇIKARMALIYIZ"

Hollandalı teknik adam, tüm bu açıklamalarına rağmen odak noktalarının gelişmek olduğunu vurguladı:

"Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Daha iyi olmalıyız ve bunu yapmak için çalışacağız. Akıllı olsak da olmasak da, şanslı olsak da olmasak da, bu seviyede daha fazlasını ortaya koymalıyız." dedi.

Liverpool, Premier Lig'de bu hafta Chelsea ile kritik bir deplasman maçına çıkacak.