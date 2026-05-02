Galatasaray'a Samsun'da tarihi şok! Çalan şarkı olay oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, şampiyonluk ipini göğüslemek için Karadeniz deplasmanına çıkan Galatasaray, hiç beklemediği tarihi bir şokla sarsıldı. Sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet ve şampiyonluk turu parolasıyla çıktığı maçta Samsunspor'a boyun eğdi.

4-1'LİK AĞIR HEZİMET ŞAMPİYONLUĞU ENGELLEDİ

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve nefeslerin tutulduğu kritik 90 dakikada, ev sahibi ekip adeta bir futbol resitali sundu.

Galatasaray'ı sahadan silen ve sahadan 4-1'lik görkemli bir galibiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, rakibinin olası şampiyonluk ilanını resmen engelledi. Beklenmedik bu ağır yenilgi karşısında sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet sahada büyük bir yıkım yaşarken, asıl olay ise hakemin bitiş düdüğünün ardından yaşandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

HOPARLÖRLERDEN YÜKSELEN "BOYNU BÜKÜKLER" GÖNDERMESİ

Samsunspor cephesi, tarihi galibiyetin ardından stadyum hoparlörlerinden art arda şarkılar çalarken, en dikkat çeken gönderme ise Emrah'ın efsaneleşen "Boynu Bükükler" şarkısı oldu.