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Galatasaray'a Singo piyangosu! Dünya devi parayı hazırladı

Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken Wilfried Singo için İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Fildişili yıldız için masaya koyulan 40 milyon Euro'luk teklifin İngiliz ekibinden gelip gelmediği merak konusu oldu.

Galatasaray'a Singo piyangosu! Dünya devi parayı hazırladı
Emre Şen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takımın vazgeçilmez isimlerinden Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahilli savunma oyuncusu için 40 milyon Euro'luk astronomik bir teklif geldiği ortaya çıkmış, ancak rekor teklifi yapan kulübün ismi sır gibi saklanmıştı.

İNGİLİZLER PEŞİNDE: NEWCASTLE UNITED İDDİASI

Galatasaray a Singo piyangosu! Dünya devi parayı hazırladı 1

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Newcastle United, yıldız sağ bek ile yakından ilgileniyor. İngiliz temsilcisinin Singo'yu kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerin ardından, "Galatasaray'a 40 milyon Euro'luk teklifi sunan kulüp Newcastle United mı?" sorusu da spor kamuoyunun gündemine oturdu.

AYRILIK GERÇEKLEŞİRSE SAĞ BEK ALINACAK

Galatasaray a Singo piyangosu! Dünya devi parayı hazırladı 2

Olası bir rekor satış senaryosunu da masada tutan sarı-kırmızılı yönetim, Singo'nun takımdan ayrılması durumunda sağ bek bölgesine vakit kaybetmeden yeni bir takviye yapacak.

Sarı-kırmızılı formayla hem savunmada hem de hücumda etkili bir görüntü çizen başarılı oyuncu, bugüne kadar çıktığı 29 resmi maçta 2 gol atarken, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Wilfried Singo
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