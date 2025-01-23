Galatasaray'a stoperde sürpriz hamle! Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı...

Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Tuta için harekete geçtiği öğrenildi. Skriniar transferini Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.
Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki yıldızı alabilmek için her şeyi yapacağı aktarıldı.
Galatasaray'ın Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı öğrenilirken, Frankfurt'un 16 milyon Euro istediği iddia ediliyor.
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