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Galatasaray'a stoperde sürpriz hamle! Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 11:13
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Galatasaray'da gündem stoper transferi. Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda yeni isimlere yönelmeye başladı.

Galatasaray'a stoperde sürpriz hamle! Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı...
Tuta

Tuta

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Tuta için harekete geçtiği öğrenildi. Skriniar transferini Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

SEZON BAŞINDA DA ADI GEÇMİŞTİ

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Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki yıldızı alabilmek için her şeyi yapacağı aktarıldı.

İŞTE YAPACAĞI TEKLİF

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Galatasaray'ın Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı öğrenilirken, Frankfurt'un 16 milyon Euro istediği iddia ediliyor.

Galatasaray'ın yeni stoper transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Evet, Tuta iyi bir transfere olur.
Hayır, başka bir oyuncu daha iyi olur.
Karar vermek için daha fazla bilgiye ihtiyacım var.
Tuta'nın maliyeti çok yüksek, riskli bir hamle.

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