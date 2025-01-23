Galatasaray'a stoperde sürpriz hamle! Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı...

Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Tuta için harekete geçtiği öğrenildi. Skriniar transferini Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

SEZON BAŞINDA DA ADI GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki yıldızı alabilmek için her şeyi yapacağı aktarıldı.

İŞTE YAPACAĞI TEKLİF

Galatasaray'ın Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı öğrenilirken, Frankfurt'un 16 milyon Euro istediği iddia ediliyor.