Galatasaray'a Süper Kupa öncesi 3 müjde birden!

Galatasaray, Süper Kupa öncesinde teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer alamayan üç futbolcusuna Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden kavuşmaya hazırlanıyor.

3 İSİM DÖNÜYOR

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep’te oynanacak kritik mücadele öncesi Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo’nun sakatlık süreçlerini tamamladığı, Eren Elmalı’nın ise cezasını doldurduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, fiziksel durumları olumlu raporlanan bu üç ismi de Süper Kupa'da değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Saat 20.30’da başlayacak Trabzonspor mücadelesi, Galatasaray adına hem kupa yolunda önemli bir adım hem de genişleyen kadro rotasyonu açısından dikkat çekici bir sınav olacak. Sarı-kırmızılılar, tam kadroya yakın bir yapıyla sahaya çıkarak finale yükselmeyi hedefliyor.