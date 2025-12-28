SPOR

Galatasaray'a Süper Kupa öncesi 3 müjde birden!

Galatasaray, Süper Kupa yarı finali öncesi kadrosunu güçlendiriyor. Sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo ile cezası biten Eren Elmalı, 5 Ocak’ta Trabzonspor’a karşı sahaya çıkabilecek. Okan Buruk’un üç isme de forma vermesi bekleniyor.

Galatasaray, Süper Kupa öncesinde teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer alamayan üç futbolcusuna Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden kavuşmaya hazırlanıyor.

3 İSİM DÖNÜYOR

Galatasaray a Süper Kupa öncesi 3 müjde birden! 1

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep’te oynanacak kritik mücadele öncesi Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo’nun sakatlık süreçlerini tamamladığı, Eren Elmalı’nın ise cezasını doldurduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, fiziksel durumları olumlu raporlanan bu üç ismi de Süper Kupa'da değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Saat 20.30’da başlayacak Trabzonspor mücadelesi, Galatasaray adına hem kupa yolunda önemli bir adım hem de genişleyen kadro rotasyonu açısından dikkat çekici bir sınav olacak. Sarı-kırmızılılar, tam kadroya yakın bir yapıyla sahaya çıkarak finale yükselmeyi hedefliyor.

