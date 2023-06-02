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Galatasaray'a sürpriz teklif! Önce kupamız çalındı dediler, sonra maç teklif ettiler...

02.06.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

68 Yeni Aksarayspor, deprem felaketinde hayatını kaybeden Muhammed Eren Yılmaz için Galatasaray'a hazırlık maçı teklifinde bulundu.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Önce kupamız çalındı dediler, sonra maç teklif ettiler...

TFF 2. Lig'e yükselen 68 Yeni Aksarayspor hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Eren Yılmaz için Galatasaray'a hazırlık maçı teklifinde bulundu.

"KUPAMIZ ÇALINDI" PAYLAŞIMI

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Aksaray takımı, sosyal medya hesabından lig kupalarının çalındığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde gündeme oturdu. Daha sonra ise olayın gerçek olmadığı ve bu paylaşımın dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPILDI

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Deprem felaketinde hayatını kaybeden Muhammed Eren Yılmaz isimli taraftar için Galatasaray'a hazırlık maçı teklifi yapıldı.

Aksaray kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz MUHAMMED EREN YILMAZ'ın ismini Tüm Türkiye'ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık... Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz. Ne dersiniz Galatasaray?'' açıklamasında bulundu.


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