Galatasaray'a tarihi çalım! Ozan Kabak imzayı attı

Yeni sezonda çok büyük ihtimalle Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı konuşulan Ozan Kabak için Almanya'dan beklemedik bir haber geldi.

GALATASARAY BEKLİYORDU AMA O İMZAYI ATTI

Önümüzdeki yıl Davinson Sanchez'in yanına Ozan Kabak'ı düşünen Galatasaray, Hoffenheim'ım erken davranması sonrası hayal kırıklığına uğradı. Bundesliga ekibi, resmi kanallarından yaptığı duyuruyla Ozan Kabak'ın mevcut sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını spor kamuoyuna ilan etti.

OZAN KABAK AÇIKLAMA YAPTI: "BANA İNANDILAR"

2030 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesini uzatan Ozan Kabak, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum ve sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Uzun süren sakatlığım sırasında bile kulüp bana büyük destek oldu ve her zaman inandı. Bu hikayenin bir parçası olmaya devam etmek ve iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." dedi.