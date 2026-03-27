SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray, futboldaki başarısını ekonomik olarak da taçlandırdı. Şampiyonlar Ligi’nden 53, sponsorluklardan 100, mağazacılıktan 94 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, loca ve kombine satışlarıyla birlikte bu sezon 347 milyon euroyu kasasına koydu.

Galatasaray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakam
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, futboldaki başarılı performansını ekonomik kazanca da çevirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda veda eden Okan Buruk yönetimindeki ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4’te 4 yaparak grubundan lider çıktı.

DEVLER LİGİ'NDEN 53 MİLYON EURO

Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, sezon bitmeden önemli gelir kalemlerinde de yüksek rakamlara ulaştı. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden 53 milyon 530 bin euro kazanç sağladı.

Önümüzdeki sezon için loca ve kombine satışlarını da sürdüren kulüp, tüm satışlar tamamlanmamış olmasına rağmen bu sezon dahil edildiğinde yaklaşık 100 milyon euro gelir elde etti. Yönetim, sezon içinde yapılan ve yenilenen sponsorluk anlaşmalarından da 100 milyon euro gelir sağladı.

REKOR GELİR

Mağazacılık alanında da tarihinin en önemli satış oranlarını yakalayan Galatasaray, 94 milyon euroyu kasasına koydu. Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde sarı-kırmızılı ekip, sadece bu dört gelir kaynağından 347 milyon euro kazanmış oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Süper Lig kapısındaki Amedspor'a FIFA'dan ağır darbe!SON DAKİKA | Süper Lig kapısındaki Amedspor'a FIFA'dan ağır darbe!
SON DAKİKA | Amerika rüyasına son 90 dakika! Rakip Kosova, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ise belli oldu...SON DAKİKA | Amerika rüyasına son 90 dakika! Rakip Kosova, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ise belli oldu...

Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.