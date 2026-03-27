Galatasaray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray, futboldaki başarılı performansını ekonomik kazanca da çevirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda veda eden Okan Buruk yönetimindeki ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4’te 4 yaparak grubundan lider çıktı.

DEVLER LİGİ'NDEN 53 MİLYON EURO

Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, sezon bitmeden önemli gelir kalemlerinde de yüksek rakamlara ulaştı. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden 53 milyon 530 bin euro kazanç sağladı.

Önümüzdeki sezon için loca ve kombine satışlarını da sürdüren kulüp, tüm satışlar tamamlanmamış olmasına rağmen bu sezon dahil edildiğinde yaklaşık 100 milyon euro gelir elde etti. Yönetim, sezon içinde yapılan ve yenilenen sponsorluk anlaşmalarından da 100 milyon euro gelir sağladı.

REKOR GELİR

Mağazacılık alanında da tarihinin en önemli satış oranlarını yakalayan Galatasaray, 94 milyon euroyu kasasına koydu. Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde sarı-kırmızılı ekip, sadece bu dört gelir kaynağından 347 milyon euro kazanmış oldu.