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Galatasaray'a Tete transferi yüzünden tarihi bir ceza gelebilir!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 08:18
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Geçtiğimiz sezon bedelsiz bir şekilde Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Tete, Galatasaray'ın canını sıkabilir. Shakhtar Donetsk'in açtığı davanın detayları belli oldu.

Galatasaray'a Tete transferi yüzünden tarihi bir ceza gelebilir!

Shakhtar Donetsk'in Tete için açtığı dava Galatasaray ve oyuncu aleyhine sonuçlanabilir.

FIFA, TETE DAVASINI ERTELEDİ

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FIFA, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi hakkında açtığı davayı dün karara bağlayacaktı fakat dava 11 Temmuz'a ertelendi. FIFA'nın Galatasaray ve Shakhtar Donetsk kulüplerine resmi yazı yolladığı belirtildi.

ALEYHİNE KARAR ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK

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FIFA'nın vereceği kararın Galatasaray ve Tete'nin aleyhine olma ihtimalinin daha yüksek olduğu aktarılıyor. Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki futbolcular için tanıdığı tek taraflı fesih hakkını kullanarak Galatasaray'a imza atmıştı.

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