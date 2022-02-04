Galatasaray'a transfer olan Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar kaç yaşında ve nereli?

Erick Pulgar'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kim olduğu araştırılmaya başlandı. Futbola doğduğu yerde başlayan Erick Pulgar Antofagasta altyapısından 2013'te A takıma yükseldi. Peki Erick Pulgar kaç yaşında? İşte merak edilenler...
15 Ocak 1994'te Şili'de doğan Erick Pulgar 28 yaşındadır. Futbola Şili'de başlayan Pulgar, Antofagasta altyapısından 2013'te A takıma yükseldi. Orta saha-ön libero oyuncusu, sonraki sene CD Universidad Católica’ya transfer oldu. Bu takımdaki performansıyla dikkat çekti ve Şili A Milli Takımı’na yükseldi. İlk maça 28 Ocak 2015'te çıktı. Maç, ABD ile oynandı. Şili’nin 2016 yılında Arjantin’e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadroda yer aldı. Şili A Milli Takımı’nda 37 maçta 4 gollük istatistiği var.
2015-2016 yaz transferi sezonunda Bologna’ya transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Buradaki 3 sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina'ya gitti. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıktı ve bu maçlarda 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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