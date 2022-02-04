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Galatasaray'a transfer olan Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar kaç yaşında ve nereli?

04.02.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray Erick Pulgar'ın gelişiyle ilgili, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Şili doğumlu Erick Pulgar futbol hayatına doğduğu kentte adım attı. İşte detaylar...

Galatasaray'a transfer olan Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar kaç yaşında ve nereli?

Erick Pulgar'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kim olduğu araştırılmaya başlandı. Futbola doğduğu yerde başlayan Erick Pulgar Antofagasta altyapısından 2013'te A takıma yükseldi. Peki Erick Pulgar kaç yaşında? İşte merak edilenler...

ERİCK PULGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1994'te Şili'de doğan Erick Pulgar 28 yaşındadır. Futbola Şili'de başlayan Pulgar, Antofagasta altyapısından 2013'te A takıma yükseldi. Orta saha-ön libero oyuncusu, sonraki sene CD Universidad Católica’ya transfer oldu. Bu takımdaki performansıyla dikkat çekti ve Şili A Milli Takımı’na yükseldi. İlk maça 28 Ocak 2015'te çıktı. Maç, ABD ile oynandı. Şili’nin 2016 yılında Arjantin’e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadroda yer aldı. Şili A Milli Takımı’nda 37 maçta 4 gollük istatistiği var.

Galatasaray'a transfer olan Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar kaç yaşında ve nereli?

2015-2016 yaz transferi sezonunda Bologna’ya transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Buradaki 3 sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina'ya gitti. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıktı ve bu maçlarda 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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