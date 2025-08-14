SPOR

Galatasaray'a transferde dev piyango vurdu! Carlos Cuesta için gece yarısı alınan teklif için Cimbom 1 saniye düşünmedi...

Galatasaray’da gece yarısı olanlar oldu. Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, kadrosunda bulunan Carlos Cuesta için Brezilya ekibi Vasco Da Gama’dan ilginç bir teklif aldı. Sarı kırmızılıların bu teklifi hemen kabul ettiği bildirildi.

Burak Kavuncu
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da gece yarısı sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Kolombiyalı stoper Cuesta için sürpriz bir talip çıkmıştı. Brezil ekibi Cuesta için garip bir teklif sundu. Bu teklif karşısında şaşıran Galatasaray yönetimi oyuncunun satışını gerçekleştirdi.

%60'INA BEKLENMEDİK TEKLİF!

Gazeteci Haluk Yürekli’nin gece yarısı 1:30 sularında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘SON DAKİKA Galatasaray Cuesta’nın bonservisinin %60’ını yaklaşık 6 Milyon Euro’ya Vasco da Gama’ya sattı. Abdullah Kavukçu ve Brezilya kulübü yetkilileri hazırlanan sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.’’ ifadelerine yer verdi.

‘‘HEMEN KABUL EDİN’’

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in Abdullah Kavukçu aracılığıyla gelen bu teklife ‘‘Bu fırsat bir daha gelmez, hemen kabul edin’’ dediği öğrenildi. Brezilya kulübü ile Galatasaray yakın zamanda transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor.

