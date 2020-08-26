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Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2020 19:13 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılılar, kısa süre önce gündemine Real Madrid'de forma giyen James Rodriguez'i almıştı. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcunun yeni adresi Everton olacak.

Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı...

Bir süre önce Galatasaray'ın gündeminde olduğu yazılan James Rodriguez adım adım Premier Lig'e gidiyor.

İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.

Transfer konusunda yaşanan bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilirken Rodriguez'in resmi imzalarının çok geçmeden atılacağı vurgulandı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir oyuncu önce gs ile masaya oturur
Ancelotti bırakır mı alır tabi
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