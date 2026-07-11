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Galatasaray'a transferde mutlu son! Osimhen ikna etti

Yeni sezon için şampiyonluk kadrosunu kurmak isteyen Galatasaray, taraftarın haftalardır yolunu gözlediği orta saha transferinde nihayet son aşamaya geldi. Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, bu dev operasyonunda Victor Osimhen'in gizli kahraman olduğu ortaya çıktı. Ada ekibinin direncini kıran yönetim, resmi imzalar için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Galatasaray'a transferde mutlu son! Osimhen ikna etti
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezona çok daha güçlü ve dinamik bir orta saha kurgusuyla girmeyi hedefleyen Galatasaray, aradığı 6 numarayı İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu kritik transferin perde arkasında ise çok konuşulacak bir detay yatıyor. Takımın süperstarı Victor Osimhen'in, vatandaşı olan Ugochukwu'yu bizzat arayarak Galatasaray projesini anlattığı ve genç yıldızı İstanbul'a gelmesi konusunda tamamen ikna ettiği öğrenildi.

OYUNCU DİRETTİ, BURNLEY GERİ ADIM ATTI

Osimhen'in çabası ve Ugochukwu'nun Galatasaray'a gelme konusundaki ısrarcı tavrı, transferdeki en büyük engel olan Burnley Kulübü'nün inadını da kırdı. İlk etapta oyuncusunu sadece bonservisiyle satmak isteyen ve basit bir kiralama formülüne kesinlikle ret cevabı veren İngiliz ekibi, gelinen noktada şartları esnetmek zorunda kaldı. Ada temsilcisi, oyuncunun belli bir maç sayısına ulaşması halinde devreye girecek "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" formülüne sonunda yeşil ışık yaktı.

İMZALAR İÇİN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Prensip anlaşmasının sağlanmasının ardından Galatasaray yönetimi elini çabuk tutarak, Ugochukwu'nun menajerini detayları görüşmek üzere İstanbul’a davet etti. Bugün itibarıyla resmiyet kazanması beklenen son görüşmelerde, kiralama bedeli ve zorunlu opsiyon maddesinin ince ayarları bizzat oyuncunun temsilcisiyle yapılarak transfer sürecine nokta konulacak.

MALİYETİN PERDE ARKASI VE CHELSEA DETAYI

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Galatasaray’ın bu operasyon için Burnley'ye yaklaşık 5 milyon Euro kiralama bedeli ödemesi, sözleşmede yer alacak satın alma opsiyonunun ise 20 milyon Euro bandında olması bekleniyor. Transfer sürecini karmaşıklaştıran tek unsur ise oyuncunun eski kulübü Chelsea. Burnley ile Chelsea arasındaki anlaşmalar gereği, bonservis bedelinin bir kısmının Londra devine gitmesi gerekiyor. Ugochukwu'nun menajerinin İstanbul'daki toplantılarda bu hukuki ve finansal detayları da çözüme kavuşturarak imzaları attırması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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