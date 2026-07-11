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Galatasaray'ın Jhon Duran operasyonunda şok kriz! Al Nassr ile masada ipler koptu...

Yeni sezon planlaması doğrultusunda forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sözleşme belirsizliği nedeniyle alternatif isimlere yönelen ve Jhon Duran için harekete geçen sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yürüttüğü transfer pazarlıklarında şok bir pürüz ortaya çıktı. Arap ekibinin ağır talepleri sonrası görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Jhon Duran operasyonunda şok kriz! Al Nassr ile masada ipler koptu...
Emre Şen

Gelecek sezon iddialı bir kadro ile yola çıkmak isteyen Galatasaray, hücum hattındaki kilit isim Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz net bir yanıt alamadı. Arjantinli yıldız cephesindeki bu belirsiz bekleyiş sürerken, yönetimin B planı olarak daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı radarına aldığı ortaya çıkmıştı.

AL NASSR'DAN MASAYA AĞIR ŞARTLAR GELDİ

Galatasaray ın Jhon Duran operasyonunda şok kriz! Al Nassr ile masada ipler koptu... 1

Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Nassr ile masaya oturdu. Suudi Arabistan Pro Ligi ekibinin bu transfer için Galatasaray'dan beklentileri oldukça yüksek oldu. Arap temsilcisinin, ya bonservisli kalıcı bir satış istediği ya da kiralama formülünde oyuncunun maaşının en az yarısının Galatasaray tarafından karşılanmasını talep ettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI, BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Galatasaray ın Jhon Duran operasyonunda şok kriz! Al Nassr ile masada ipler koptu... 2

Sarı-kırmızılı yönetimin, Jhon Duran için standart bir kiralama teklifiyle masaya geldiği ve maaşın tamamını veya büyük bir kısmını ödeme fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Al Nassr'ın taviz vermeyen tutumu ve Galatasaray'ın bütçe disiplininden kopmak istememesi nedeniyle, büyük umutlarla başlayan transfer görüşmelerinin şu an için tıkandığı ve sürecin askıya alındığı kaydedildi. Galatasaray'ın bu kriz sonrası rotasını alternatif golcü adaylarına çevirip çevirmeyeceği merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Jhon Duran
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