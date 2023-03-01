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Galatasaray'a transferi arap saçına dönen Arsen Zakharyan'ın babasından camiayı kızdıracak sözler: Oğlumu rahat bıraksınlar!

01.03.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi Galatasaray ile anılan Zakharyan'ın babası Rus basınına verdiği bir röportajda oğlunun kendi baskıları yüzünden Galatasaray'a gitmediği yönündeki iddiaları redderken, Sarı-Kırmızılılar'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'a transferi arap saçına dönen Arsen Zakharyan'ın babasından camiayı kızdıracak sözler: Oğlumu rahat bıraksınlar!

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Zakharyan'ın transferi arap saçına dönerken, oyuncunun babası Norayr Zakharyan Rus basınında Sport Express'e konuştu.

"SEÇENEK OLARAK BİLE DÜŞÜNMEDİK"

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Baba Zakharyan Sport Express'e yaptığı açıklamada, "Arsen'in benim baskım yüzünden Galatasaray'a gitmediği doğru değil. Bu bizim ortak kararımız. Türkiye'yi seçenek olarak bile düşünmedik." derken, Sarı-Kırmızılı camiayı kızdıracak sözler sarf etti.

"RAHAT BIRAKSINLAR"

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Baba Zakharyan ayrıca, "Bu konuyu neden sürekli gündeme getirdiklerini bilmiyorum. Arsen'i sakince futbol oynaması için rahat bırakmalarını istiyorum" sözlerini sarf etti.

"G.SARAY'I DÜŞÜNMÜYORUM"

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Arsen Zakharyan da Rus basınına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." sözlerine kullanmıştı.

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