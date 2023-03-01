Galatasaray'a transferi arap saçına dönen Arsen Zakharyan'ın babasından camiayı kızdıracak sözler: Oğlumu rahat bıraksınlar!

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Zakharyan'ın transferi arap saçına dönerken, oyuncunun babası Norayr Zakharyan Rus basınında Sport Express'e konuştu.

"SEÇENEK OLARAK BİLE DÜŞÜNMEDİK"

Baba Zakharyan Sport Express'e yaptığı açıklamada, "Arsen'in benim baskım yüzünden Galatasaray'a gitmediği doğru değil. Bu bizim ortak kararımız. Türkiye'yi seçenek olarak bile düşünmedik." derken, Sarı-Kırmızılı camiayı kızdıracak sözler sarf etti.

"RAHAT BIRAKSINLAR"

Baba Zakharyan ayrıca, "Bu konuyu neden sürekli gündeme getirdiklerini bilmiyorum. Arsen'i sakince futbol oynaması için rahat bırakmalarını istiyorum" sözlerini sarf etti.

"G.SARAY'I DÜŞÜNMÜYORUM"

Arsen Zakharyan da Rus basınına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." sözlerine kullanmıştı.

