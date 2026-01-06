SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor

Galatasaray'a veda etmişti! Berkan Kutlu Süper Lig ekibine imzayı attı: İşte yeni takımı

Konyaspor, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, kariyerinde Süper Lig ve Avrupa deneyimi bulunan Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'a veda etmişti! Berkan Kutlu Süper Lig ekibine imzayı attı: İşte yeni takımı
Berker İşleyen

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Berkan Kutlu'nun yeni adresi merak edilirken başarılı futbolcu imzayı attı.

1.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray a veda etmişti! Berkan Kutlu Süper Lig ekibine imzayı attı: İşte yeni takımı 1

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, orta saha hattını Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalya’da sürdürülen kamp çalışmaları kapsamında bir otelde düzenlenen imza törenine Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da katıldı. Kariyerine İsviçre’de Monthey altyapısında başlayan Berkan Kutlu; Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giyerek önemli bir tecrübe kazandı. Milli takım kariyerinde ise 8 kez A Milli Takım formasını taşıdı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Galatasaray a veda etmişti! Berkan Kutlu Süper Lig ekibine imzayı attı: İşte yeni takımı 2

Konyaspor’da 18 numaralı formayla sahaya çıkacak olan Berkan Kutlu için kulüpten yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF açıkladı! 123 futbolcunun cezası onandı TFF açıkladı! 123 futbolcunun cezası onandı
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! "Yarım kalan hesabımız var"Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! "Yarım kalan hesabımız var"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Berkan Kutlu son dakika forma galatasaray sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.