Galatasaray'a veda etmişti! Berkan Kutlu Süper Lig ekibine imzayı attı: İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Berkan Kutlu'nun yeni adresi merak edilirken başarılı futbolcu imzayı attı.

1.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, orta saha hattını Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalya’da sürdürülen kamp çalışmaları kapsamında bir otelde düzenlenen imza törenine Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da katıldı. Kariyerine İsviçre’de Monthey altyapısında başlayan Berkan Kutlu; Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giyerek önemli bir tecrübe kazandı. Milli takım kariyerinde ise 8 kez A Milli Takım formasını taşıdı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Konyaspor’da 18 numaralı formayla sahaya çıkacak olan Berkan Kutlu için kulüpten yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.