Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Dünya devi transfer için devreye girdi

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Napoli'den kesin olarak ayrılmaya hazırlanan Nijeryalı golcü için son olarak İngiliz devi devreye girdi.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için 50 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Osimhen'in de Galatasaray'da devam etmek istemesine güvenerek sponsor arayışlarına başlamıştı.

İNGİLTERE'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

Sezon sonunda Mohammed Salah ile yollarını ayıracak Liverpool'un hücum hattında güç kaybetmemek için Osimhen'i kadroda düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı golcünün durumu hakkında Napoli'den bilgi almaya başlayan İngiliz devi kısa süre içinde resmi teklifi yapacak.