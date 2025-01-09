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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Dünya devi transfer için devreye girdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 15:23
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Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı Osimhen için transfer çalışmaları başlamıştı. Sezon sonunda bonservisiyle takıma katılabilmesi için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılara kötü haber İngiltere'den geldi.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Dünya devi transfer için devreye girdi
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Napoli'den kesin olarak ayrılmaya hazırlanan Nijeryalı golcü için son olarak İngiliz devi devreye girdi.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

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Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için 50 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Osimhen'in de Galatasaray'da devam etmek istemesine güvenerek sponsor arayışlarına başlamıştı.

İNGİLTERE'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

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Sezon sonunda Mohammed Salah ile yollarını ayıracak Liverpool'un hücum hattında güç kaybetmemek için Osimhen'i kadroda düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı golcünün durumu hakkında Napoli'den bilgi almaya başlayan İngiliz devi kısa süre içinde resmi teklifi yapacak.

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Liverpool galatasaray napoli Victor Osimhen Osimhen
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