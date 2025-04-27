Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İngiliz devine imzası artık an meselesi

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United'ın patronu Ruben Amorim, Victor Osimhen için gemileri yaktı. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngiliz devi, forvette Osimhen'e görev vermek için kesenin ağzını açacak.

NAPOLI KESİN OLARAK GÖNDERECEK

Osimhen ile yaşadığı problemler nedeniyle önümüzdeki sezon da Nijeryalı golcüyü takımda düşünmeyen Napoli, 65 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halinde yıldız oyuncuyu direkt olarak takımdan gönderecek.

MANCHESTER UNITED EN GÜÇLÜ ADAY

Chelsea, Juventus ve Manchester United'ın masada olduğu bilinirken, Chelsea'nin başka isimlere yönelmesi sonrası Manchester United İngiltere'de tek başına kaldı. Osimhen'in İngiltere'de yaşamak istemesi nedeniyle Manchester United'ın eli bir hayli güçlenmiş durumda. İngiliz basını Osimhen ile Manchester United'ın anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu.