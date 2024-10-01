Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

RIGAS SKOLA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giyemeyecek.