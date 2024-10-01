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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Sakatlığı hakkında açıklama

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 19:32
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Galatasaray Kulübü, 2 gol attığı Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız futbolcu Victor Osimhen'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Sakatlığı hakkında açıklama
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

RIGAS SKOLA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

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Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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