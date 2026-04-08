Galatasaray'a Victor Osimhen'den sıcak haber! İşte sakatlıktan dönüş planı

Galatasaray taraftarının büyük bir merakla beklediği Victor Osimhen müjdesi geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı dünya yıldızının sahalara dönüş takvimi için bilgi geldi. Teknik direktör Okan Buruk’un, yıldız golcüsünü en verimli şekilde kullanmak için iki aşamalı bir plan hazırladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu tamam! Sakatlığını atlatan dünya yıldızının dönüş rotası belli oldu. Gazeteci Serhan Türk'ün haberine göre; Kocaelispor maçında kadroda yer alarak maç temposuna geri dönecek olan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'deki yerini alarak sahada olacak. Florya'da tüm planlar, Nijeryalı golcüyü derbiye %100 hazır hale getirmek üzerine kuruldu.

İşte Osimhen'in geri dönüş planına dair detaylar...

KOCAELİSPOR MAÇIYLA ISINMA TURU

Hafta sonu mesaisinde oynanacak olan Kocaelispor karşılaşmasında Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra yeniden takımdaki yerini alacak. Ancak sağlık heyetinin tavsiyesi üzerine oyuncuyu hemen risk etmek istemeyen Okan Buruk, Osimhen'i geniş kadroya dahil edecek. Maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre alması beklenen golcü oyuncunun, böylelikle maç ritmini yakalaması hedefleniyor.

DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK: FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11!

Sarı-kırmızılı camiayı asıl heyecanlandıran haber ise dev derbiyle ilgili oldu. Gazeteci Serhan Türk’ün aktardığı bilgilere göre Osimhen, şampiyonluk yolundaki en kritik durak olan Fenerbahçe derbisinde sahaya ilk 11’de çıkacak. Kocaelispor maçını "ısınma" olarak geçecek olan maskeli golcü, Rams Park'daki dev randevuda Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olarak en ileri uçta görev yapacak.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool'la deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında Victor Osimhen sakatlanmıştı. Yıldız golcünün kolunda kırık tespit edilirken Osimhen başarılı bir ameliyat geçirmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta süre alan Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asist kaydetti.

