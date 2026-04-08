Milli Takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!

Dünya Kupası süreci, Türkiye için yalnızca sportif bir hedef değil, millî futbolcuların küresel etkisiyle yürütülecek tanıtım hamlesinin de merkezine yerleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TFF ve TGA koordinasyonunda hayata geçirilecek çalışmalarla Türkiye’nin turizm potansiyelinin uluslararası ölçekte daha güçlü şekilde öne çıkarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları değerlendirmek üzere TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Burak Kavuncu

Türkiye, Dünya Kupası sürecini yalnızca sportif başarıyla sınırlamayan yeni bir yaklaşımla ele alıyor. Millî takımın uluslararası görünürlüğünün, ülke tanıtımı ve turizm hedefleriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor.

BAKAN ERSOY TFF BAŞKANI HACIOSMANOLU'NU KABUL ETTİ: FUTBOLCULARLA KÜRESEL TANITIM HAMLESİ MASADA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıklar ele alınırken millî futbolcuların uluslararası tanıtım gücünün Türkiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusu öne çıktı.

FUTBOLCULARIN KÜRESEL ETKİSİ TANITIMDA KULLANILACAK

Görüşmede, millî futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin Türkiye’nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, federasyon ile Bakanlık arasında kurulacak iş birliğiyle, Türkiye’nin turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yeni adımların planlandığı öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından duyurduğu sürece ilişkin olarak şu ifadeleri paylaştı: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, millî futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalar ile federasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bu süreçte yürütülecek tanıtım faaliyetlerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

BAKANLIK VE TFF ARASINDA KOORDİNASYON GÜÇLENECEK

Toplantıda ayrıca, Dünya Kupası sürecinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu, ortak projeler ve stratejik iş birliği başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Türkiye’nin uluslararası alandaki marka değerinin artırılmasına yönelik somut adımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, spor ve turizm alanında eş zamanlı bir etki oluşturması bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı TFF Türkiye Futbol Federasyonu
