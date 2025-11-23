Galatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haber

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Diz arka bölgesinde ağrı hisseden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacak. Victor Osimhen, tedavisinin ardından salonda çalışırken Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün ise takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

SINGO DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavisi için dört haftalık bir süreç öngörülüyor.