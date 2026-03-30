  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a yeni gelir kapısı! 81 ilde "Cimbom Cafe" dönemi başlıyor

Galatasaray, "finansal özgürlük" hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye’nin 81 iline yayılacak dev bir kafe zinciri projesinin düğmesine bastı. 50 bin dolarlık franchise bedeliyle kulübe devasa bir nakit girişi sağlayacak olan projede; ilk şubeler Rams Park ve İstiklal Caddesi’nde açılacak. Mağazacılık AŞ’nin 700 milyon dolarlık rekor değerleme ile halka arzına giden yolu açacak bu projenin tüm finansal detayları ve Başkan Dursun Özbek’in isim önerisi haberimizde...

Galatasaray'a yeni gelir kapısı! 81 ilde "Cimbom Cafe" dönemi başlıyor
Burak Kavuncu

Galatasaray, saha dışındaki ekonomik devrimine bir yenisini daha ekliyor. HT Spor ve gazeteci Haluk Yürekli’nin paylaştığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye’nin dört bir yanını saracak dev bir "Cafe" projesiyle hem kasa doldurmaya hem de Mağazacılık AŞ’nin değerini katlamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’DAN TARİHİ EKONOMİK HAMLE: "CİMBOM CAFE" DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Galatasaray a yeni gelir kapısı! 81 ilde "Cimbom Cafe" dönemi başlıyor 1

Galatasaray yönetimi, kulüp markasını günlük hayata entegre edecek bir strateji izliyor. Proje kapsamında her ilde açılması planlanan kafelerin isim hakkı için 50.000 dolarlık bir başlangıç bedeli belirlendi. Başkan’ın isim önerisi ise şimdiden heyecan yarattı: "Cimbom Cafe". İlk etapta kulübün kalbi olan Rams Park ve İstanbul’un vitrini İstiklal Caddesi’nde kapılarını açacak olan kafeler, kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacak.

MAĞAZACILIK AŞ İÇİN REKOR DEĞERLEME: 700 MİLYON DOLAR!

Galatasaray a yeni gelir kapısı! 81 ilde "Cimbom Cafe" dönemi başlıyor 2

Kafe projesi sadece bir hizmet sektörü adımı değil, dev bir halka arz stratejisinin parçası. Galatasaray Mağazacılık AŞ, bu yeni gelir kalemleriyle birlikte 700.000.000 dolarlık bir piyasa değerlemesi üzerinden halka arz edilmeyi hedefliyor. Kulübün bu operasyonun ilk etabından kasasına koymayı planladığı tutar ise tam 150.000.000 dolar. Bu rakam, Galatasaray’ın borçlarını tamamen kapatma ve Avrupa devleriyle rekabet etme gücünü artıracak kritik bir hamle olarak görülüyor.

KOMBİNE, LOCA, ŞAMPİYONLAR LİGİ VE MAĞAZACILIK GELİRLERİNİ ANLATTI!

Galatasaray a yeni gelir kapısı! 81 ilde "Cimbom Cafe" dönemi başlıyor 3

Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre, "Galatasaray kombinelerinin yenilenmesini %100'e yakın bir oranda tamamladı, kasaya giren para 60 milyon euro. Burada localar yok.

Galatasaray'ın önümüzdeki yıl sadece stattan elde etmeyi planladığı gelir 150 milyon euro. 60 daha locadan koydular çünkü. Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ın kasasına giren rakam 53,5 milyon euro.

500 bin euro her Şampiyonlar Ligi maçında dört maç oynadın stat geliri elde ettin. Şampiyonlar Ligi organizasyonundan 70 milyon euro kazandın. Galatasaray Cafe açılacak, Mağazacılık AŞ'nin altında. Yüzde 20-25'ini halka açabiliyorsun. 100 -150 milyon dolar gelir bekleniyor."

MAĞAZACILIK HALKA ARZ EDİLECEK...

Galatasaray a yeni gelir kapısı! 81 ilde "Cimbom Cafe" dönemi başlıyor 4

HT Spor'un haberine göre Galatasaray'da yıllık 100 milyon Euro barajını aşan mağazacılık gelirleri, GS Kafe dopingiyle vites yükseltecek. Ancak asıl büyük müjde finansal piyasaları ilgilendiriyor: Galatasaray Mağazacılık AŞ’nin halka arzında son viraja girildi.

Galatasaray, Mağazacılık AŞ’yi 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edecek. İlk etapta 150 milyon dolar kazanç sağlanması planlanıyor.

A MİLLİLER DÜNYA KUPASI YOLUNDA – HEMEN OYNA
İsrail'de kritik nokta vurulmuştu! Trump'tan yeni açıklama: "Yakında göreceksiniz"

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

