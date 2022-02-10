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Galatasaray'a yeni hoca! Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor, yeni isimle anlaşma sağlandı

10.02.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Domenec Torrent'le yolların ayrılacağı iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Fatih Terim'in ardından göreve gelen ve 4 maçta sadece 1 puan alabilen Torrent'in kredisi iyice tükendi. Art arda alınan başarısız sonuçların ardından düşme hattına doğru gerileyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın B planının hazır olduğu belirtildi. Kayserispor maçının sonucuna göre Torrent ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, yerine gelecek isimle ön protokolün bile imzalandığı konuşuluyor.

Galatasaray'a yeni hoca! Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor, yeni isimle anlaşma sağlandı

Galatasaray'da işler bir türlü istenildiği gibi gitmiyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent'in koltuğu 4 maçlık performansı sonrası sallanmaya başladı. Takımın başında çıktığı 4 maçta; 3 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen İspanyol hocanın kredisi tükendi. Torrent ile Kayserispor maçının sonucuna göre yolların ayrılabileceği belirtirken, yerine gelecek isim bile belli. Camianın içinden gelen ve kısa sürede takımı toparlayacak bir ismi kulübede görmek isteyen Başkan Burak Elmas'ın Bülent Korkmaz'a teklif götürdüğü ve anlaşma sağladığı iddia edildi.

TORRENT DE İLAÇ OLAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiriyor. Fatih Terim ile sezona başlayan Aslan, hem ligde hem de kupada erken havlu attı. Başkan Burak Elmas, kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

Fatih Terim'le yaşanan sürpriz ayrılığın ardından takımın başına Domenec Torrent getirildi.

4 MAÇLIK PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

İspanyol hocanın Türkiye kariyeri ise pek parlak gitmiyor. Torrent çıktığı 4 maçta büyük hayal kırıklığı yaşattı.

İlk 3 maçında sırasıyla; Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a kaybeden Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta ise Alanyaspor'la 1-1 beraber kaldı.

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KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI YOLLAR AYRILABİLİR

Fatih Terim sonrası beklenen çıkışı yapamayan Torrent'in de suyu ısınıyor. İddialara göre 59 yaşındaki hoca için Kayserispor karşılaşması belirleyici olacak.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gözler Kayserispor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılıların bu maçı da kaybetmesi halinde yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le yolların ayrılacağı iddiaları giderek yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

BÜLENT KORKMA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yönetimin, Kayserispor karşısında yaşanacak olası bir kötü sonucun ardından takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Takvim'de yer alan habere göre; camianın sevilen isimlerinden biri olan Bülent Korkmaz'ın yaşanan kötü gidişe dur diyebileceğini düşünen sarı-kırmızılı yönetim, 'resmi olmayan' yollardan tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdi.

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BÜLENT KORKMAZ: "GÖREVE HAZIRIM"

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz'ın yapılan bu görüşmede, "Ben Galatasaray'ın evladıyım. Her zaman da göreve hazırım. Her ne şartta olursa olsun koşarak yuvama dönerim" şeklinde konuştuğu belirtiliyor.

2008-2009 sezonunda Skibbe'nin yerine Galatasaray'ın teknik direktörü olan Korkmaz, 16 maçta görev yapmış ve 1,75 puan ortalaması tutturmuştu.

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim görevdeyken Torrent'le görüşüldüğüne dair iddialara, "Her zaman b ve c planı olarak farklı hocalarla bir araya gelebilirim" yanıtını vermişti.

Galatasaray, 24 hafta sonunda Süper Lig'de 28 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor.


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