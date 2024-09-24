Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti! Rekor kayıp

Yıllardır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe hem sahada hem de borsada kaybetti.

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray mağlubiyetiyle taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü borsada da yatırımcısını üzdü. Geçtiğimiz cuma günü 132.7 TL'den kapanan FENER koduyla işlem gören hisseler pazartesi günü 120.4 TL'ye geriledi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Hisse başına yüzde 9.27 değer kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye geriledi. Değer kaybı yaklaşık 1.2 milyar TL oldu.

TEK KAZANDIRAN GALATASARAY!

Derbiden galip çıkan Galatasaray'ın ise hisseleri pazartesi günü açılışta hızlı bir yükseliş kaydetti. Gün içinde 7.85'le tavan fiyatı gören Galatasaray hisseleri kapanışta bir miktar gerileyerek 7.7'ten kapattı ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı. Galatasaray'ın piyasa değeri de bu ölçüde yükseldi.