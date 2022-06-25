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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladı! Okan Buruk'tan ezeli rakiplere transfer çalımı

25.06.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile anlaşamayan transferin gözde isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı transferini KAP'a bildirdi. Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro ödeneceğini ve oyuncuyla son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladı! Okan Buruk'tan ezeli rakiplere transfer çalımı
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu.

İlk olarak Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı’yı ikna edememişti. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, hem Konyaspor hem de Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı. Galatasaray, tecrübeli stoperi resmen açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

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Bonservis bedeli: 2.8 milyon euro
Sözleşme: 4 yıllık

Maaş

2022/23: 17 milyon TL

2023/24: 19.5 milyon TL

2024/25: 23.4 milyon TL

2025/26: 29.3 milyon TL

"AHMET ÇALIK ÇOK DEĞERLİ BİR KARDEŞİMİZDİ"

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Abdülkerim Bardakcı: "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Kendisini 10 yıldır tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da da çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet, burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de onları Ahmet ve kendi adıma devam ettirmeye geldim."

"DİĞER KULÜPLERİN DE İLGİSİ OLDU"

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Abdülkerim Bardakcı: "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Sonra tabii diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız yine Galatasaray oldu. Muhteşem stat. Sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'daki hedefim öncelikle forma giymek. Ondan sonra inşallah kaptanlığa kadar. Destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray formasının hakkını vererek oynamaya çalışacağım."

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA RESMİ MAÇTA OYNADI

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Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay’da forma giydi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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