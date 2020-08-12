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Galatasaray, Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2020 22:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Galatasaray, Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Abdussamed Karnuçu ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüp 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ön libero ve stoper pozisyonlarında görev yapan Abdussamed Karnuçu 2013 yılında 13 yaşındayken takıma katılmıştı.

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